Vier Palestijnse doden bij invallen in Jenin en Bet Duqqu en een steekpartij in Jeruzalem

Het Israelische leger heeft donderdagmiddag bij een inval in Jenin twee Palestijnen doodgeschoten, van wie één van 16 jaar. Eerder op de dag werden al twee mensen gedood bij verschillende acties van de militairen in Beit Duqqu en in de Oude Stad van Jeruzalem. Het aantal Palestijnen dat op de Westoever dit jaar is gedood door acties van het leger staat nu op een recordhoogte van 141.

De man die in Jenin werd gedood is de 28-jarige Farouq Jamil Salameh. Hij werd getroffen door kogels in hoofd, borst en onderbuik. Volgens de krant Haaretz was hij lid van de Islamitische Jihad. In verband met de drie kogels die hem doodden werpt dat de vraag op of hij wellicht is geëxecuteerd. Farouq Salameh zou overigens deze zaterdag zijn getrouwd. De jongen die dodelijk werd gertoffen was Mohammed Samer Khlouf uit het dorp Burqin. Mohammed was pas 16 jaar oud. De twee waren aanwezig in een huis dat door het leger werd omsingeld. Er zouden schoten zijn gewisseld. Daarbij werden ook drie mensen licht gewond, onder wie een kind van acht.

Eerder donderdagmorgen vroeg vielen de soldaten het dorp Beit Duqqu (bij Ramallah) binnen om het huis binnenstebuiten te keren van Habes Abdel-Hafiz Rayyan (54) die betrokken was bij wat mogelijk een ramaanval was geweest en door het leger was doodgeschoten. De inval leidde tot protesten, waarop de militairen reageerden met traangas, ”rubberkogels”, flitsgranaten en scherpe munitie. Daarbij werd de 42-jarige Daoud Mahmoud Khalil Rayyan, die voor het Israelische vuur was uitgeweken naar zijn voortuin, in de hartstreek getroffen. Een ambulance die hem wilde helpen werd op een afstand gehouden. De militairen zeiden later dat Rayyan een explosief naar hen had gegooid. Het dorpshoofd noemde het echter onwaarschijnlijk dat Daoud aan de protesten had deelgenomen.

En tenslotte, donderdagochtend, controleerden militairen in de Oude Stad van Jeruzalem identeitskaarten. De 20-jarige Amer Hussam Bader trok echter een mes en stak twee militairen, die matig ernstig en lichtgewond raakten, alvorens hij werd doodgeschoten. Ander nieuws was dat in Bet Iksa de banden van 23 auto’s waren doorgesneden en de auto’s beklad waren door kolonisten uit de nederzetting Ramot. En nog meer nieuws was dat het Israelische leger donderdag eindelijk de blokkade van de stad Nablus ophief. De stad is drie weken – onder meer door aarden wallen – van de buitenwereld afgesloten geweest. De inwoners konden alleen door olijfboomgaarden en via boerenweggetjes naar buiten de stad komen.

Uitgelichte afbeelding: Photo by levarTravel on Unsplash