Vier nummers namens Jan Donkers

Jan Donkers overleden. Ik zou naar aanleiding van dit bericht van alles kunnen zeggen, omdat het bericht veel bij mij boven brengt. Daar ga ik nu niet op door. Eerst een kwartet van door Donkers in een interview door De Volkskrant genoemde lievelingsartiesten. Op het grensvlak van r&b en soul.



Mother-in-law, Ernie K. Doe

Van Sam Cooke, die hij de mooiste stem vond hebben kies ik lekker deze met Lou Rawls als tweede stem



Bring it on home to me

Hemelvaartsdag 1988. Vanuit de studio van Radio 100 wordt het laatste programma van RVZ uitgezonden, een single-top-100, want het vinyl was gedoemd. Zo leek het toen. RVZ was wel gedoemd. Jan Donkers zond zowaar zijn single aller tijden in. Als ik het mij goed herinner was dat deze.



Yaya, Lee Dorsey

In een interview noemde hij evenwel dit als nummer aller tijden. Het maakt niet zoveel uit.



Duke of Earl, Gene Chandler & the Dukays

– Uitgelichte afbeelding: Door Hans van Dijk voor Anefo – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41010813