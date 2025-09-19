Vier jaar Taliban in Afghanistan: 2,2 miljoen meisjes moesten school stopzetten

Sinds 2021 is het voor meisjes in Afghanistan ouder dan twaalf jaar, verboden om naar school te gaan. Al 2,2 miljoen meisjes hebben daardoor geen voortgezet onderwijs kunnen starten, zegt Unicef.

Eind dit jaar zullen 2,2 miljoen meisjes afscheid hebben genomen van de schoolbanken en omdat er meer dan 2 miljoen Afghanen dit jaar zijn teruggekeerd uit verschillende buurlanden, zal dat aantal nog verder stijgen, stelt de organisatie. Nochtans is de noodzaak aan goed opgeleide vrouwen nog nooit zo duidelijk geweest. Dat blijkt onder meer na de verwoestende aardbeving eerder deze maand in het land.

“Opgeleide vrouwen zijn essentieel voor humanitaire hulpverlening”, zegt Unicef-topvrouw Catherine Russell. “In deze samenleving geldt strikte geslachtsapartheid en mannelijke hulpverleners kunnen dus maar beperkt inspelen op de behoeften van vrouwen. Alleen al om deze beroepen uit te oefenen, moeten meisjes onderwijs krijgen.”

