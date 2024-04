Vier de eerste mei

Op 1 mei organiseren we samen met FNV, Young & United en Paradiso een strijdbaar avondprogramma in het kader van de dag van de arbeid. Hiermee willen we stilstaan bij de traditie van 1 mei, de arbeidersstrijd van het moment vieren & samen vooruitblikken op het verzet tegen het extreemrechtse kabinet dat eraan komt. We nodigen je van harte uit om ook te komen!

LEVE 1 MEI is een avondprogramma over de Dag van de Arbeid, de dag waarop we de strijd van arbeidersbewegingen over de hele wereld vieren. Werkenden en vakbonden hebben succesvol gestreden voor gelijke rechten, voor zichzelf en in solidariteit met andere gemarginaliseerde groepen. Tot op de dag van vandaag zetten zij die strijd voort, ook in Nederland, waar 1 mei geen officiële feestdag is.

Tijdens deze avond vieren we 1 mei wel, staan we stil bij die strijd én kijken we vooruit. Het is ondertussen de hoogste tijd om ons te bekommeren over de toekomst. Die kleurt namelijk extreemrechts in Nederland en in de rest van de wereld. De rechten van werkenden en gemarginaliseerde mensen staan onder druk. Wat zijn de gevolgen voor onze democratische rechten? Wat betekent het voor de positie van gemarginaliseerde mensen en wie delven er straks het onderspit?

Op het programma staan sprekers, film en muziek. Wat valt er te leren van de historische en de internationale arbeidersbewegingen? Hoe kunnen we als werkenden en vakbonden in actie komen? Iedereen is uitgenodigd om hierover mee te denken tijdens deze bijeenkomst.

De bijeenkomst is gratis, maar geef je van te voren op om zeker te zijn van je deelname. Paradiso is rolstoeltoegankelijk.

The meeting will be held in Dutch, but written translation will be provided. 🇬🇧

Vakbond FNV organiseert op 1 mei overdag ook een demonstratie en manifestatie in het kader van de dag van de arbeid. De demonstratie begint om 14.00 op Museumplein en loopt naar het Martin Luther King park. Vanaf 16.00 is daar een programma. (meer info)