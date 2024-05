Drie redenen waarom dit het kabinet van de grote vervuilers wordt

Gisteren is het nieuwe regeerakkoord bekend gemaakt. Het nieuwe kabinet doet te weinig om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Lees hier 3 redenen waarom dit het kabinet van de grote vervuilers is. En waarom jij niet machteloos hoeft toe te kijken.

1. Het kabinet zet een streep door rechtvaardige klimaatoplossingen

Plannen om bedrijven meer te belasten voor hun uitstoot, gaan niet door. Bijvoorbeeld de belasting die bedrijven moeten betalen over hun CO 2 -uitstoot wordt niet verhoogd.

-uitstoot wordt niet verhoogd. Tegelijk zet het kabinet een streep door sommige plannen om huizen te verduurzamen, bijvoorbeeld door niet te zorgen voor warmtepompen in alle huizen. Dat was juist een oplossing voor jou en mij.

Het kabinet kiest dus voor grote vervuilende bedrijven. En gaat niet voor rechtvaardige klimaatoplossingen, die we wel nodig hebben.

2. Het kabinet kiest voor vertraging

Het geld dat ze in klimaat steken gaat deels naar grote vervuilende bedrijven. Zij maken nu al heel veel winst. Daar krijgen ze nu van de regering nog veel geld bij. En dat terwijl die bedrijven nog niet eens een goed klimaatplan hebben.

Daarnaast kiest het kabinet voor maatregelen die te veel tijd en heel veel geld kosten, zoals kernenergie. Terwijl we die tijd niet hebben. We kunnen niet wachten.

3. We kunnen niet wachten

Terwijl het kabinet verder vertraagt, zien we ook in Nederland nu al schade door klimaatverandering. Uit recent onderzoek blijkt dat hitte en droogte in de zomer nu al veel gevolgen heeft. Het leidt bijvoorbeeld tot watertekorten. Ook zijn er meer doden door de extreme hitte.

We hebben geen tijd om te vertragen. We moeten nú in actie komen.

Kom 31 mei naar de Klimaatmars op de Zuidas

Het nieuwe kabinet laat het dus volledig afweten. Ze geven geld aan grote vervuilende bedrijven en laten burgers een hoge prijs betalen. Dit is het kabinet van de grote vervuilers.

Kom daarom op vrijdag 31 mei naar de Klimaatmars op de Zuidas. Daar laten we van ons horen tegen grote vervuilende bedrijven. We kunnen niet wachten.

– Bericht Milieudefensie

– Uitgelichte afbeelding: Door Alf van Beem – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40089046