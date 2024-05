John Hawken ruste in vrede

Afgelopen woensdag is John Hawken overleden. Hij was toetsenist in verscheidene bands, te beginnen met de Engelse Nashville Teens. Ze hebben meer goede platen gemaakt, maar deze eerste en grootste hit viel op door het stuwende pianospel en daar gaat het nu om.

Na het uiteengaan van de Nashville Teens, hun eersteling mocht nog een keer een hit worden in 1969, voegde hawken zich bij Renaissane, in zekere mate een voortzetting van d Yardbirds. Maar progrock, de vocalen zin van Jane Relf, zus van oud-Yardbird en bandlid Keith Relf. Nummer mede geschreven door Hawken.



Wanderer, 1969

En hij was een tijdje bij de Strawbs, een band die nogal een doorgangshuis is geweest. Hij heeft dit mede geschreven.



Autumn, 1974

