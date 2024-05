Gratis kleding in strijd tegen fast fashion

Klanten zijn gewend aan goedkope kleding in winkelketens als H&M, Zara en Primark. Op 25 en 26 mei zijn er bij filialen op verschillende plaatsen in het land zelfs gratis items te vinden. Extinction Rebellion wil met het aanbieden van tweedehands kleding in deze winkels aandacht vestigen op het vernietigende effect van de mode-industrie op het klimaat.

Guerrilla Fashion

Sinds december 2023 sluipen activisten van Extinction Rebellion kledingwinkels binnen en hangen daar ‘preloved’ kledingstukken op om weg te geven aan het winkelend publiek. Daar hangen felgekleurde labels aan, waarop wordt uitgelegd waaróm het kledingstuk gratis is: “Zou het niet beter zijn als winkels kleding zouden inzamelen en weggeven, in plaats van alleen maar te produceren en weggooien?” Ze noemen het “Guerrilla Fashion”, verwijzend naar de heimelijke aard van de actie.

Landelijke actie

Na enkele losse acties in verschillende plaatsen [1], zal Guerrilla Fashion in het weekend van 25 en 26 mei maar liefst 65 winkels in 25 Nederlandse steden opvrolijken met een duurzaam (en gratis) alternatief. Ook in München, Duitsland, sluiten activisten zich bij de actie aan. De grootste vervuilers krijgen verreweg de meeste aandacht, maar ook kleinere spelers op de markt kunnen een bezoekje verwachten.

Fast fashion schaadt het klimaat

De mode-industrie is verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen [2]. Dat is meer dan de luchtvaart en de scheepvaart bij elkaar en het is vergelijkbaar met de totale broeikasgasuitstoot van de hele Europese Unie [3]. De uitstoot van broeikasgassen draagt in grote mate bij aan de opwarming van de aarde. Fast fashion is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle microplastics die in de oceaan worden gevonden en produceert 20% van het wereldwijde afvalwater [4].

Grote modeketens gooien elke maand hele collecties kleding weg, om de consument aan te moedigen steeds meer nieuwe kleding te kopen. Er zijn modeketens die dat doen door de kleding te verbranden [5], wat voor nog meer milieuschade zorgt. Op die manier belandt 85% van al het textiel binnen een jaar na productie op de afvalberg.

Eisen

Op de Guerrilla Fashion website [6] laat Extinction Rebellion de bedrijven weten wat er van ze verwacht wordt, in vier harde eisen: 1. Vertel de waarheid. 2. Stop de overproductie. 3. Behandel werknemers eerlijk. 4. Promoot duurzame alternatieven. De eisen worden uitgebreid onderbouwd en er worden voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet worden. “Totdat dat gebeurt, komen wij terug, met nog veel meer.”

Bronnen:

[1]https://www.rtl.nl/economie/business/artikel/5440173/acties-extinction-rebellion?redirect=rtlnieuws

[2] https://unece.org/forestry/press/un-alliance-aims-put-fashion-path-sustainability [3] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220524-1 [4] https://unece.org/fileadmin/DAM/RCM_Website/RFSD_2018_Side_event_sustainable_fashion.pdf?ref=affiliatesection [5] https://apparelinsider.com/hm-accused-of-incinerating-unsold-clothing-stock/ [6] https://extinctionrebellion.nl/guerrilla-fashion/

– Bericht Extinction Rebellion. Helaas is XR, waarschijnlijk dankzij de bijna altijd rampzalige intredepolitiek uit zekere hoek, niet meer de wellicht meest relevante actiegroep van deze tijd. Deze actie is dan weer fraai en relevant.

– Uitgelichte afbeelding: Photo by Pascal Meier on Unsplash