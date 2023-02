Vier ‘Amerikaanse’ vrouwen

Nikki Haley gaat vrijwel zeker als Republikeins kandidate om het presidentschap strijden. Haar ouders zijn Indiaas en bovendien Sikh en ze heet van zichzelf Randhawa. In haar jeugd maakten zij en haar ouders regelmatig discriminatie mee.

Ze diende zes jaar als gouverneur van South Carolina en schafte daar de confederate vlag op regeringsgebouwen af. Okee… Ze was Trumps ambassadeur bij de VN, maar had duidelijke kritiek op hem, zoals in 2016:

“I will not stop until we fight a man that chooses not to disavow the KKK. That is not a part of our party. That’s not who we want as president. We will not allow that in our country!”

Het kan allemaal veel erger, zoals wij allen weten. Voor mij staat wel vast: ze gaat het niet halen als president maar ze trekt stemmen weg van Trump. Nou, mij best.

Biden heeft intussen een nieuwe hoge rechter door de senaat kunnen krijgen. Het gaat om de openlijk lesbische Gina R. Méndez-Miró (zie foto) die nu lid wordt van de federale districtsrechtbank in Puerto Rico. Zo heeft Biden nu 100 nieuwe rechters benoemd, van wie er 76 vrouw zijn. Bidens nummer 99 is een vrouw van Chinese afkomst, Cindy Chung, nu bevestigd als rechter in Philadelphia.

Méndez-Miró is van 1974 en werd geboren in Puerto Rico. Ze is getrouwd met Maite Oronoz Rodríguez, voorzitster van de Hoge Raad daar en ze hebben samen een tweeling.

Puerto R, ‘ontdekt’ door Columbus en geschapen door Spaanse kolonisten en de Amerikanen, hangt er sinds 1898 een beetje bij in de VS, en is geen staat. Het telt ruim 3 miljoen mensen, op ruim 9.000 km2, een bevolkingsdichtheid van ruim 900 per km2, en dat komt in de buurt van Nederland met 1.300 per km2. Het land geldt als redelijk welgesteld.

Maar wij hebben geen lesbische, getrouwde voorzitster van de Hoge Raad, die in functie kinderen baarde en ook nog borstkanker overleefde…