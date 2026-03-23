Vier ambulances van Joodse organisatie in brand gestoken in Londen

In Londen zijn vier ambulances van de Joodse vrijwilligersorganisatie Hatzolah in brand gestoken. De politie beschouwd de brandstichting als een antisemitic hate crime. De zaak wordt onderzocht door de antiterrorisme-eenheid van de Londense politie.

De aanslagen zijn inmiddels opgeëist door Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah, een sjiitische terroristenclub die eerder ook al aanslagen op Joodse instellingen in België en Nederland opeiste.

A video purpotedly by Ashab al-Yamin has emerged on social networks linked to the Iran-led Islamic Resistance claiming responsibility for the arson attack in Golders Green, London on Monday morning. The group claims it attacked the Machzike Hadath Synagogue because of its ties to… pic.twitter.com/UUsN6RmIad — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 23, 2026

Uiteraard is iedereen weer ‘geschokt’, maar gaat er precies niets gebeuren. Wat inmiddels een bekend patroon is als het om aanslagen op Joodse instellingen gaat.

Voor alle duidelijkheid: Hatzolah maakt deel uit van het noodhulpsysteem van de National Health Service. De organisatie reageert op medische noodsituaties in Noord-Londen, ongeacht de vraag welke etniciteit of religie de hulpvrager heeft. In tegenstelling tot hetgeen het legioen Hamasknuffelaars op sociale media beweert, verleent Hatzolah dus niet uitsluitend hulp aan Joden.

