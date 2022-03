Video! Zizek: Poetin is een neofascist

Een interessant betoog van Slavoj Zizek over het conflict tussen de neofascist Poetin en het Westen. De marxist Zizek staat bepaald niet kritiekloos tegenover het Westen – er kleven liters bloed aan de handen van de Westerse machten – maar het is óók een conflict tussen een open, democratische maatschappij en een autoritaire samenleving. Als de open samenleving dit conflict verliest, ziet de toekomst er volgens de Sloveense filosoof somber uit. Tijd voor links om partij te kiezen voor de open samenleving.

