Video rondleiding van “toeristen” Kapitool vrijgegeven

Er deden al zeker een jaar verhalen de rondte van Republikeinse congresleden die rondleidingen zouden hebben gegeven aan burgers op 5 januari 2021, dus één dag voor de aanval op het Kapitool van 6 januari. Dit, terwijl rondleidingen vanwege de covid-crisis op dat moment niet toegestaan waren.

De 6 januaricommissie heeft nu een video vrijgegeven waarop afgevaardigde Barry Loudermilk te zien is die een groep mensen rondleidt, waarmee deze verhalen concreet bewijs gekregen hebben:

Saillante feiten die zich hierbij voordoen is dat Loudermilk die mensen ten eerste plekken laat zien die absoluut niet interessant zijn voor de gemiddelde toerist, het betreft gewoonweg wat saaie kantoorgangen, maar dat ten tweede die mensen daar intensief foto’s van nemen, inclusief naamplaten op deuren van bepaalde afgevaardigden. En dat ten derde in elk geval één van die mensen op 6 januari aanwezig was bij de aanval. Was dit een verkenningsoperatie?

Verder zijn Loudermilks verklaringen over deze gebeurtenis bepaald niet consistent:

Rep Barry Loudermilk: MAY 12, 2021: “I didn’t give any tours” MAY 19, 2022: “Okay I gave a tour to a family with young children” MAY 20, 2022: “Okay I gave a tour to a family with young children and their guests” JUNE 14, 2022: “Okay I gave a tour to 16 people” — Mueller, She Wrote (@MuellerSheWrote) June 14, 2022

En zojuist heeft hij nog verklaard dat die mensen in het Congres liepen omdat de Democraten de souvenirwinkels geopend hadden.

Rep. Loudermilk was not telling the truth. It was not just another day. The Capitol Police sent a letter to all members on January 4th banning tours of all Capitol buildings on January 6th and putting the Capitol on lockdown. (Politic USA)

Loudermilk is gedagvaard door de 6 januaricommissie maar heeft daar nog geen gehoor aan gegeven. Gezien het nalaten van het Ministerie van Justitie – in elk geval deels – gevolg te geven aan aangiften hiervan staat het te bezien of hij ooit zal op komen dagen.

Er is vastgelegd dat de man die ook op 6 januari gezien was bij die gelegenheid riep:

“There’s no escape Pelosi, Schumer, Nadler. We’re coming for you. We’re coming in like white on rice, for Pelosi, Nadler, Schumer, even you AOC. We’re coming to take you out, and pull you out by your hairs,” the man says (The Hill)

De politie van het Kapitool liet eerder weten:

“We do not consider any of the activities we observed as suspicious.” (The Hill)

Daar moet ook nog verder onderzoek naar plaatsvinden, dunkt me (als het niet al gebeurd is), die volledig inadequate aanwezigheid van politie en beveiliging op 6 januari. Was dat wel toevallig?

(Foto: Kapitool Washington – eigen foto Laurent)