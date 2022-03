Verontrustend hoge temperaturen op Antarctica

Op Oost-Antarctica zijn de laatste week temperaturen gemeten die onderzoekers – in deze tijd van het jaar – eigenlijk niet voor mogelijk hadden gehouden. Zo werd er bij het hoog op de Antarctische ijskap gelegen onderzoeksstation Concordia Station vrijdag nog een temperatuur gemeten van -11,5 graden Celsius. Dat lijkt misschien niet indrukwekkend, maar het is – voor deze tijd van het jaar en voor deze locatie – extreem hoog. “Dat is de hoogste temperatuur die daar ooit gemeten is,” vertelt Jonathan Wille, onderzoeker op het gebied van polaire meteorologie, aan de Université Grenoble Alpes in Frankrijk. “En het is 40-45 graden Celsius hoger dan de gemiddelde temperatuur die hier in maart gemeten wordt. Dat is echt indrukwekkend. En het overtreft het vorige in maart gevestigde warmterecord met 20 graden Celsius.”

