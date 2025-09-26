Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort en menig bloem is onverhoopt verdord; verhef u niet op jongzijn en op glans, de knop valt af, eer zij geopend wordt.

De toegangspoort is zodanig beschadigd dat deze vervangen moet worden. Daarnaast zorgt de tijdelijke afzetting van het hek voor extra kosten.

Relschoppers forceerden eind vorige week het toegangshek en gooiden objecten naar het monumentale Tweede Kamergebouw. Het pand is al vier jaar gesloten, omdat het wordt gerenoveerd.

Het Binnenhof heeft voor ongeveer 55.000 euro aan schade opgelopen door de rellen van afgelopen zaterdag in Den Haag. Dat meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Bij het Tweede Kamergebouw zijn meerdere monumentale ramen ingegooid.

12 oktober komt hetzelfde zooitje dat zaterdag Den Haag onveilig heeft gemaakt naar de Dam in Amsterdam. Het is zo te zien zaak het monument, het voormalig stadhuis en de Nieuwe Kerk te beschermen tegen de bezorgde burgers.

