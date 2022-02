Verklaring Food Not Bombs Moskou over Russische invasie Oekraïne

Wij zullen nooit de kant kiezen van deze of gene staat, onze vlag is zwart, we zijn tegen grenzen en graaiende presidenten. Wij zijn tegen oorlogen en het vermoorden van burgers.

Paleizen, jachten en gevangenisstraffen en martelingen voor Russen met een afwijkende mening zijn niet genoeg voor Poetin’s keizerlijke bende. ze willen oorlog en de verovering van nieuwe gebieden. En dus vallen de ‘verdedigers van het vaderland’ Oekraïne binnen en bombarderen ze woonwijken. Er worden enorme bedragen geïnvesteerd in moordwapens terwijl de bevolking [van Rusland] steeds verder verarmt.

Er zijn mensen die niets te eten hebben en geen plek om te wonen, niet omdat er niet genoeg middelen zouden zijn voor iedereen, maar omdat die middelen oneerlijk verdeeld worden: sommigen hebben diverse paleizen tot hun beschikking, terwijl anderen niet eens een hut krijgen.

Om haar eigen privileges te behouden en te vergroten, voert de regering oorlogen. Wie zullen hun eigen ingewanden met hun handen op moeten rapen, van wie worden armen en benen afgescheurd door explosies, wiens families zullen hun kinderen moeten begraven? Niet de leden van de heersende minderheid.

We moeten uit alle macht macht weerstand bieden aan het militaristische regime en de oorlog die het voert. Verspreid informatie onder je kameraden, vecht zo goed als je kunt. Geen oorlog maar de klassenstrijd. Solidariteit in plaats van bommen!

Bron: Crimethinc

Vertaling: Krapuul

Uitgelichte afbeelding: By A Syn – originally posted to Flickr as "Food Not Bombs", CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4012546