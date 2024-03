Verklaring tegen Jodenhaat Tweede Kamer

Dertien van de vijftien partijen in de Tweede Kamer hebben gisteren een ‘verklaring tegen jodenhaat’ ondertekent. Alleen DENK en FVD ontbreken. Les extrêmes se touchent. Van DENK kon overigens weinig anders verwacht worden: de achterban van die partij bestaat voor een groot deel uit Hamasapologeten. FVD begon ooit als een pro-Israël partij, maar dat was blijkbaar alleen uit electorale overwegingen. Inmiddels staat Baudet dicht bij Constant Kusters.

Inhoudelijk is er weinig mis met deze verklaring, maar het is eerlijk gezegd wel even slikken om daar JA21 en PVV te zien staan.

Op Twitter deed Wilders zijn best de hierboven getoonde eensgezindheid te ondergraven:

Volstrekt absurd, want Eite Homan, Constant Kusters, Thierry Baudet en Dries van Langenhoven (toegegeven: een Vlaming) zijn hagelwit. Ook de linkse Hamasapologeten die vandaag bij de UvA paradeerden zijn in overgrote meerderheid net zo wit als schrijver dezes. We hebben antisemitisme echt niet hoeven importeren.

Uitgelichte afbeelding: By Bundesarchiv, Bild 133-075 / Unknown / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5338071