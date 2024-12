Verklaring Syrian Democratic Council over de situatie in Syrië

Verklaring van de Syrische Democratische Raad (de politieke arm van de SDF) over de situatie in Syrië:

De Syrische Democratische Raad (SDR) veroordeelt de opflakkering van het geweld in Syrië ten zeerste. Het spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de algemene ontwikkelingen in het land, waaronder het zonder tegenstand innemen van de stad Aleppo en het platteland van Hama door gewapende groepen die door Turkije worden gesteund.

De SDR veroordeelt de bedreigingen waarmee Syrische burgers in het hele land worden geconfronteerd. Ook roept zij de internationale gemeenschap op om onmiddellijk en effectief actie te ondernemen om het escalerende geweld in het noordwesten van Syrië een halt toe te roepen. Zij dringt aan op het uitoefenen van maximale druk op alle strijdende partijen om het vuren te staken. Het doel is te komen tot alomvattende nieuwe vredesbesprekingen die het Syrische volk en zijn aspiraties vertegenwoordigen. Aan deze gesprekken moeten alle relevante Syrische partijen zonder uitsluiting deelnemen.

De SDR houdt het Syrische regime verantwoordelijk voor de voortdurende crisis in het land en verwijt het regime dat het alle initiatieven afwijst die gericht zijn op het voorkomen van een humanitaire ramp in Syrië. Daarnaast stelt de SDR de Turkse bezetting rechtstreeks verantwoordelijk voor de recente escalatie van geweld in het noordwesten van Syrië.

Voorts spreekt het zijn diepe bezorgdheid uit over de schrijnende humanitaire situatie van de ontheemden in de regio al-Shahbaa. Het roept de Verenigde Naties en de VN-Veiligheidsraad op onmiddellijk in te grijpen. Het dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om snel actie te ondernemen om alle Syrische burgers te beschermen tegen de dreiging van door Turkije gesteunde groepen, die zich eerder schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, genocide en gedwongen verplaatsing van bevolkingsgroepen.

De SDR waarschuwt voor het gevaar dat de Islamitische Staat (ISIS) de recente escalatie in het noordwesten van Syrië uitbuit. Daarnaast roept zij de door de VS geleide Global Coalition op om de Syrian Democratic Forces (SDF) meer te steunen in hun strijd tegen ISIS. Bijgevolg spreekt het zijn ernstige bezorgdheid uit over de ongerustheid van de Iraakse bevolking en benadrukt het de noodzaak van samenwerking tussen de Iraakse strijdkrachten en de SDF, in coördinatie met de wereldwijde coalitie, om de strijd tegen het terrorisme op te voeren.

Anderzijds bevestigt de SDR het belang van de rol van de Russische Federatie bij het ondersteunen van een alomvattende politieke oplossing. Tegelijkertijd herhaalt de SDR dat zij openstaat voor een dialoog met Turkije, waarbij zij alle voorwendselen verwerpt die worden gebruikt om een verdere bezetting van Syrisch grondgebied te rechtvaardigen.

Onder deze kritieke omstandigheden verzekert de SDR het Syrische volk het volgende:

1- De voortzetting van conflicten tussen Syrische partijen dient alleen de vijanden van het Syrische volk en verergert het lijden van burgers. Daarom roept de SDR op om prioriteit te geven aan het aangaan van de nationale dialoog boven het gebruik van geweld.

2- De SDR roept op tot beëindiging van alle schendingen gericht tegen specifieke delen van de Syrische samenleving. Ook bevestigt de SDC opnieuw dat Koerden en andere nationale en religieuze minderheden integraal deel uitmaken van de Syrische geschiedenis en bevolking.

3- De Syrische crisis kan alleen worden opgelost door een rechtvaardige politieke oplossing die de rechten van alle Syriërs waarborgt en rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid bewerkstelligt. Deze oplossing moet vrij zijn van inmenging van buitenaf of pogingen om met geweld een nieuwe realiteit op te leggen.

Concluderend: de Syrische nationale dialoog is de enige weg naar een oplossing voor de Syrische crisis die door het gehele Syrische volk wordt ervaren. De SDR staat open voor een dialoog met alle Syriërs om de eenheid, veiligheid en soevereiniteit van Syrië te versterken. De SDR doet ook een beroep op alle vaderlandslievende Syriërs in alle regio’s van Syrië om zich te verzetten tegen opruiing, wraak en kwaadaardige propaganda. Zij benadrukt tevens dat het van belang is vast te houden aan de politieke oplossing die in overeenstemming is met VN-Resolutie 2254, die een democratische overgang waarborgt. Deze overgang moet de eenheid en soevereiniteit van Syrië versterken, binnen het kader van een gedecentraliseerd democratisch politiek regime dat tegemoetkomt aan de aspiraties van alle Syriërs.

Syrian Democratic Council

December 2, 2024

Originele Engelstalige verklaring hier.