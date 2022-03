Verklaring over Sabotage FvD kantoor door Amsterdammers tegen oorlog en fascisme

Vandaag hebben wij het kantoor van Forum Voor Democratie op het adres Herengracht 74 te Amsterdam gesaboteerd door o.a. de sloten te slopen.

De sabotage van het kantoor van de FVD is in de eerste plaats omdat de FVD een ronduit fascistische partij is die de holocaust bagatelliseert, anti-semitisme faciliteert en die termen als “omvolking” , volksverraders en inferieure rassen lustig rondstrooit in het “democratisch” debat en het vervolgens goedpraat als “grapje”.

Door de sabotage van het kantoor van de FVD willen wij zand in de propaganda-machine van de FVD gooien. Dit is de propaganda van het fascisme en sinds kort ook de propaganda van dictator Poetin in het Kremlin. Het is noodzakelijk om nu te handelen om het bombarderen van steden in Oekraïne per direct te stoppen.

De FVD van Baudet is de lange arm van Poetin in Nederland.

Het Oekraïne referendum in 2016 was de politieke springplank van Baudet en de wieg van de FVD. Dit gedrocht is gebaard met de ideologie en geld van Poetins Rusland. De Russische dictatuur van Poetin is het “avondland” van Baudet en de FVD. Het woord democratie in de FVD staat voor Demagogie, zeker als we kijken naar de constante stroom van leugens en fake news tijdens de afgelopen twee jaar Corona pandemie. De FVD van Baudet oogst op de oude nazi leus van Goebbels: “Als je de leugen maar lang genoeg herhaalt, wordt deze uiteindelijk de waarheid.”

Het zijn al deze ingrediënten die een levensgevaarlijke wereld scheppen hier in Nederland, in Oost-Europa en de rest van de wereld. Daarom is het noodzaak om de FVD van Baudet te stoppen met alle middelen die we tot onze beschikking hebben.

Het hedendaagse Rusland van Poetin is gecreëerd in de laatste 20 jaar en is gebaseerd op dezelfde machtshonger en abjecte denkbeelden als van Baudet en de FVD.

De vernietiging en moord die nu plaats vindt in Oekraïne zijn het bittere en logische gevolg van de ideeën van een dictatuur met of zonder verkiezingen.

Breek Forum Voor Democratie!

Voor een vrije, eerlijke en gelijkwaardige wereld.

Voor de vernietiging van iedere demagoog.

Amsterdammers tegen oorlog en fascisme