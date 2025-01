Verkiezingsprogramma CDU bekend: de armen armer, de rijken rijker

Terwijl het CDA onder Henri Bontenbal voorzichtig wat naar links beweegt, maken de christendemocratische mannenbroeders in Duitsland de omgekeerde beweging. Dat mag je althans afleiden uit het inmiddels gepubliceerde verkiezingsprogramma van CDU/CSU.

Om de Duitse economie weer vlot te trekken willen de christendemocraten de belastingen flink verlagen. De solidariteitstoeslag voor de rijken moet worden afgeschaft en het hoogste belastingtarief moet alleen gelden voor hogere inkomens. Bedrijven hoeven minder belasting te betalen en de elektriciteitsbelasting moet worden afgeschaft.

Het probleem is dat er als gevolg van dit feestje voor hoge inkomens een begrotingsgat ontstaat van bijna 100 miljard euro. Op een totale begroting van 480,6 miljard euro (in 2024) is dat bepaald geen kattenpis. De Duitse regering is grondwettelijk gebonden aan de schuldenrem (Schuldenbremse), de grondwettelijke verplichting om het begrotingstekort te beperken tot maximaal 0,35 procent van het bruto binnenlands product (bbp), wat met een dergelijk gat natuurlijk een onmogelijke opgave is.

Geen nood, zegt CDU-lijsttrekker Friedrich Merz: de staat geeft “50 miljard uit voor vluchtelingen en 50 miljard aan sociale zekerheid”. Daar valt genoeg te halen. Probleem opgelost!

Taz wijst er droogjes op dat er in verkiezingstijd wel vaker creatief wordt omgegaan met de feiten, maar dat deze claims toch wel érg ver bezijden de waarheid zijn. Om te beginnen geeft de regering geen 50 miljard uit aan vluchtelingen, maar minder dan 30 miljard. Daar komt nog bij dat het volstrekt onmogelijk is 50 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid. Niet alleen omdat het miljoenen Duitsers in diepe armoede zou storten, maar óók omdat grondwettelijk is vastgelegd dat Duitsland een “sociale rechtsstaat” is. Het Federale Constitutionele Hof heeft herhaaldelijk bevestigd dat er een grens is die niet overschreden mag worden. De Duitse regering mag de inwoners van het land niet veroordelen tot een leven van uitzichtloze armoede.

Naast bijstandsgerechtigden zijn ook vluchtelingen bij CDU/CSU de lul. De partij is als de dood voor de electorale concurrentie van de extreemrechtse AfD en kopieert in een wanhopige poging de fascisten vliegen af te vangen het asielprogramma van die partij. Asiel aanvragen in Duitsland kan alleen nog in “een veilig derde land” zoals Rwanda. Dat het Rwandaplan van de vroegere Britse regering op een sof is uitgelopen deert de Union blijkbaar niet.

Of de partij dit programma zélf wel serieus neemt is maar zeer de vraag. De Union heeft aangegeven in elk geval niet met de AfD in zee te zullen gaan, wat betekent dat er een coalitie zal moeten worden gevormd met hetzij de SPD, hetzij de Groenen. Hoezeer die partijen ook naar het midden opgeschoven mogen zijn: deze asociale waanzin zullen ze niet voor hun rekening willen nemen.

Uitgelichte afbeelding: Friedrich Merz – Door Michael Lucan – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90500711