Verkiezingen in Portugal, extreemrechts in peilingen op winst

In Portugal wordt vandaag een nieuw parlement gekozen. Als we de opiniepeilingen mogen geloven hebben zowel de sociaaldemocraten als centrumrechts weinig kans op een absolute meerderheid.

De extreemrechtse partij Chega (Genoeg) lijkt de grote winnaar te worden. In 2022 pakte de partij 7% van de stemmen. Volgens de meest recente peilingen zou dat percentage weleens kunnen verdubbelen. De christendemocraten hebben gezegd niet met Chega in zee te zullen gaan, maar dergelijke beloften zijn zoals bekend nogal vloeibaar. Of niet, Pieter?

Chega is vooral populair in plattelandsregio’s waar men tot voor kort op de communisten of de sociaaldemocraten stemde, een verschijnsel dat we ook kennen uit Nederland. In heel wat Friese ‘arbeidersdorpen’ waar de PvdA tot heel recent de grootste partij was, stemt men inmiddels massaal PVV of BBB.

Het verschil is dat Wilders in elk geval net doet alsóf hij economisch links is, terwijl Chega geen geheim maakt van haar rechtse economische opvattingen. Partijleider André Ventura heeft van migratie en corruptie speerpunten van zijn verkiezingscampagne gemaakt. Migratie doet het in Europa blijkbaar altijd en overal goed. Met ‘corruptie’ heeft Ventura overigens wel een beetje een punt: de sociaal-democratische regering sneuvelde na een corruptieschandaal.

