Vergeten vrouwen: Sherry Johnson

Ze groeide op in Tampa, bij haar moeder en stiefvader, in de pastorie van een conservatieve pinkstergemeente. Voor de buitenwereld leek dat een vroom en veilig bestaan, maar achter die façade lag een heel andere werkelijkheid. Vanaf haar achtste werd Sherry misbruikt door mannen die binnen de kerk aanzien en gezag genoten – de diaken, de bisschop én haar stiefvader. Het waren precies de mensen die haar hadden moeten beschermen, die haar het diepst beschadigden.

Toen ze op tienjarige leeftijd zwanger bleek, kreeg Sherry geen steun of gerechtigheid. Haar moeder geloofde haar niet. Ze werd naar een ziekenhuis in Miami gestuurd om haar baby te krijgen en in plaats van bescherming werd gezocht naar een manier om de schande voor de kerk en de familie te vermijden. Het resultaat was een huwelijk met de diaken die de vader van het kind was, zodat hij vervolging kon ontlopen en de gemeenschap het stil kon houden.

– Door Domicela Heijmeriks, lees hier verder