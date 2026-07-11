Verdwijnt de straatboom uit ons landschap?

Als maatschappij verwachten we dat straatbomen steeds meer bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Tegelijk zie je in straten en lanen vooral bomen die in hun groei belemmerd worden. Ze worden omsloten door asfalt, verdrukt door geparkeerde auto’s en ondergronds worstelen ze met kabels en leidingen. Past de klassieke straatboom nog wel bij wat we tegenwoordig van bomen verwachten?

De straatboom is minder vanzelfsprekend dan hij lijkt. Vanaf de zeventiende eeuw verschenen bomen systematisch langs lanen en wegen, sterk beïnvloed door de barokke ontwerpprincipes van die tijd. Lange zichtlijnen, symmetrie en geometrische ordening bepaalden het straatbeeld. Bomen werden daarmee onderdeel van een wereldbeeld waarin de mens de natuur ordende en controleerde. Gesnoeid in vorm, geplant in rechte lijnen en passend binnen een zorgvuldig ontworpen omgeving.

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– Uitgelichte afbeelding: Door Michael w, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4818294