Verdere kaalslag openbaar vervoer in Groningen en Drenthe

Aflevering zoveel in de reeks “Het openbaar vervoer is niet in goede handen bij dit regime” (en dit regime houdt de hele reutemeteut in, van BBB tot en met PvdAGL):

Groningen en Drenthe wacht een miljoenenbezuiniging op het openbaar vervoer. Acht buslijnen dreigen compleet te verdwijnen. Busreizigers in Groningen en Drenthe staat in 2024 een nieuwe bezuinigingsronde van zeker 5 en mogelijk ruim 7 miljoen euro te wachten. Aanleiding: minder inkomsten en hogere uitgaven. Het gevolg is dat de ‘vakantieperiodes’ met minder bussen steeds langer duren.

Anderhalve stadslijn in Stad en zes lijnen in Groningen en Drenthe dreigen geschrapt te gaan worden, dit in het kader van het Klimaatbeleid.

