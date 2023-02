Verdachten moord op Brits transmeisje formeel in staat van beschuldiging gesteld

De zondag gearresteerde 15-jarige tieners die verdacht worden van de moord op het transmeisje Brianna Ghey zijn vandaag officieel in staat van beschuldiging gesteld.

Brianna werd afgelopen zaterdag dood aangetroffen in een park. Ze was met messteken om het leven gebracht.

Beide tieners moesten vandaag voor een districtsrechter in Chester verschijnen, op beschuldiging van moord. De rechter weigerde borgtocht te verlenen en droeg de politie op de beide verdachten over te brengen naar een jeugdgevangenis. Morgenochtend moeten ze voor de rechtbank in Liverpool verschijnen.

De beide 15-jarigen kunnen vanwege hun leeftijd niet bij naam genoemd worden. De politie roept iedereen ook op voorzichtig te zijn met het delen van informatie. Terecht, want breed verspreide (des)informatie zal de zaak van het OM geen goed doen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een zaak in het honderd loopt doordat mensen op sociale media zélf voor rechter en jury gaan spelen. Met minderjarigen is dat risico extra groot: “The Crown Prosecution Service reminds all concerned that criminal proceedings against both 15-year-olds are now active and that they have the right to a fair trial. It is extremely important that there should be no reporting, commentary or sharing of information online which could in any way prejudice these proceedings.”

Of het een hate crime betreft, is nog steeds niet duidelijk. De politie doet daar geen uitlatingen over, wat ook al weer heel begrijpelijk is. Men wil alleen zeggen dat óók onderzocht wordt of transhaat een rol speelde bij de aanval op Brianna. Andere motieven worden formeel niet uitgesloten.

Op veel plaatsen in Groot-Brittannië werden gisteren wakes gehouden voor Brianna Ghey. Ook vanavond vinden er weer wakes plaats.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: Transgender flag hanging out front of Congressmember Ruben Gallego’s office at the United States Capitol in 2019 – By United States House of Representatives – Office of Ruben Gallego – https://twitter.com/RepRubenGallego/status/1111708073037627392, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86474289