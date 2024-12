Verbod op medische studies voor meisjes: Waar kunnen Afghaanse vrouwen nog terecht zonder vrouwelijk zorgpersoneel?

Het verbod van de Taliban op medische studies voor vrouwelijke studenten zal enorme gevolgen hebben voor de gezondheid van vrouwen in het land, waarschuwt Artsen zonder Grenzen (AZG). Wie zal zieke of zwangere vrouwen immers bijstaan als er geen vrouwelijke artsen meer zijn?

De aankondiging van het regime in Afghanistan om medisch onderwijs voor vrouwelijke studenten te verbieden, kan bijzonder zware gevolgen hebben voor de vrouwen in het land. In sommige provincies mogen vrouwen immers niet behandeld worden door mannen en er heerst ook een scheiding van mannelijke en vrouwelijke ziekenhuisafdelingen.

De nieuw aangekondigde beperkingen zullen de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg dus verder beperken voor vrouwen, zegt Mickael Le Paih, landenvertegenwoordiger van AZG in Afghanistan. “Er is geen gezondheidszorg zonder goed opgeleide vrouwelijke gezondheidswerkers”, zegt hij. “Het besluit om studies aan een medisch instituut te verbieden voor vrouwen zal hen verder uitsluiten van zowel onderwijs als onpartijdige gezondheidszorg.”

