Verbijsterend interview met vader van terrorist Colorado Springs

Maak kennis met Aaron Brink, de vader van Anderson Lee Aldrich, de terrorist die afgelopen weekend een aanslag pleegde op een gay bar in Colorado Springs waarbij vijf mensen om het leven kwamen. Anderson Lee veranderde zijn achternaam, omdat hij een ietwat moeizame relatie met zijn vader had. Iets waar ik me gezien het onderstaande heel wat bij voor kan stellen.

The Colorado shooter’s dad on finding out his son murdered people: “They started telling me about the incident, a shooting… And then I go on to find out it’s a gay bar. I got scared, ‘Shit, is he gay?’ And he’s not gay, so I said, phew… I am a conservative Republican.” (@CBS8) pic.twitter.com/7Zw4vpLtjE — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) November 23, 2022



Brink’s eerste reactie: “ze vertelden me dat het een homobar was. Ik schrok me rot, ‘shit, is hij een homo’???”. Gelukkig bleek dat niet het geval te zijn. Zoonlief had dan weliswaar vijf mensen doodgeschoten, maar hij was in elk geval geen homo: “he’s not gay, so i said phew”. Oh ja: Brink is “een conservatieve Republikein”.

Brink is duidelijk de ideale vader. Zo heeft hij zijn zoon al vroeg geleerd dat het gebruik van geweld helemaal toppie is: “ik prees hem al jong voor gewelddadig gedrag. Ik vertelde hem dat het werkte. Je ziet onmiddellijk resultaat”.

The Colorado shooter’s dad: “I praised him for violent behavior really early. I told him it works… You’ll get immediate results.” He then went on to praise the Colorado shooter’s grandpa, a MAGA Republican politician named Randy Voepel who supported the January 6 insurrection. pic.twitter.com/LAxevQwKDF — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) November 23, 2022

Het hele interview met deze modelvader is hier te zien. Racisme en crystal meth zijn géén goede combinatie.

Aldrich is inmiddels voorgeleid. Hij is in Club Q in elkaar geramd door een ex-militair en een drag queen – fantastisch team btw – en is er dus niet mooier op geworden.

This is the booking photograph of the Shooting at Club Q suspect. pic.twitter.com/uA7lvU6S27 — Colorado Springs Police Department (@CSPDPIO) November 23, 2022



Het OM heeft nog geen formele aanklacht bekend gemaakt, maar vermoedelijk wordt Aldritch vervolgd wegens meervoudige moord en het plegen van een hate crime. Dat laatste is altijd wat lastig te bewijzen omdat het OM aan moet tonen dat de dader de slachtoffers uitkoos op grond van hun sexuele oriëntatie.

Noot: volgens zijn advocaten omschrijft Aldritch zichzelf als ‘non-binair’, een wat modieuze term voor iemand die zichzelf niet of niet alleen identificeert als man of als vrouw. FWIW, uiteraard: advocaten zeggen wel vaker wat. Benieuwd wat papa daarvan vindt.

Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=738042