Veilig Thuis ontstemd over politietruc van aangifte

“Kinderen” die bij de doorlopende demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag aanwezig waren worden door de politie gemeld bij Veilig Thuis – de ouders worden zogenaamd verdacht van kindermishandeling. Eigen mening niet toegestaan, en tja – wat is “een kind”? Greta Thunberg was waarschijnlijk ook nog “kind” toen ze met haar staking begon.

De politie laat nogal duidelijk zien waar haar politieke interesses en afkeer liggen.

De politie in Den Haag heeft naar aanleiding van ouders die zaterdag hun kinderen hadden meegenomen naar de Extinction Rebellion-demonstratie op de A12 “ruim dertig” meldingen gedaan bij meldpunt Veilig Thuis. Dat laat de politie weten in reactie op berichtgeving van NRC en het AD. Veilig Thuis reageert ontstemd. “Daar is het meldpunt echt niet voor bedoeld”, aldus een woordvoerder.

“We hebben dit moeten vernemen via de media en we hebben er met verbazing kennis van genomen”, zegt de woordvoerder van Veilig Thuis. “Het verbaasde ons dat ouders is gezegd dat er een melding zou worden gedaan. Een melding doen bij Veilig Thuis is niet hetzelfde als even naar de supermarkt gaan en een pond suiker kopen. Dat is een kwetsbare actie: je krijgt daar meldingen van kindermishandeling.”