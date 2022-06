Van Meijeren (FVD) roept weer eens op tot de fascistische revolutie

Het wordt wat voorspelbaar, maar Gideon van Meijeren (FVD) riep ook weer eens op tot de fascistische revolutie. Dit keer in Lichtenvoorde.

“Het hele systeem moet in elkaar storten zodat wij de macht kunnen grijpen” schreeuwt #fvd kamerlid/statenlid/raadslid Gideon van Meijeren in Lichtenvoorde. #boerenopstand pic.twitter.com/0fIQ5ZmkMD — dr. Marina (@mmeeuw) June 27, 2022

Dit keer buiten de Tweede Kamer, dus niet gedekt door de parlementaire onschendbaarheid. Tijd om deze nazi van zijn bed te lichten, op te sluiten en de sleutel weg te gooien.

Uiteraard is Van Meijeren solidair met de agroterroristen, want Blut und Boden. Het leverde onderstaande hilarische tweet op. Lees de laatste zin even nauwkeurig.