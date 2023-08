Van massademonstraties tot burgerlijke ongehoorzaamheid: hoe kunnen we winnen?

De afgelopen jaren zien we een toename van verzet. Van massale demonstraties tegen racisme en de wooncrisis tot grote acties van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de klimaatcrisis. Toch zien we dat het vaak blijft bij op zichzelf staande protesten of jaarlijks terugkerende momenten die geen opstap naar verdere organisatie zijn. Een focus op social media bereik of subsidie lijkt ook de zelforganisatie te beperken. Wat voor lessen trekken we uit de strijd van de afgelopen jaren? Welke actievormen zouden we meer kunnen benutten? Hoe zorgen we ervoor dat we strategischer worden?

De discussie wordt afgetrapt door klimaatactivisten Pippi van Ommen (XR) en Maina van der Zwan (IS).

– Overgenomen van socialisme.nu