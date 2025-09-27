Van lege rivieren tot overstromingen: waterkringloop verloopt steeds grilliger

De waterkringloop in de wereld wordt steeds grilliger, waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Voor maar één op de drie stroomgebieden was 2024 normaal, en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de economie en de samenleving.

De waterkringloop: het is vaste kost voor elke leerling in de basisschool. Maar die kringloop wordt steeds minder voorspelbaar, blijkt uit het WMO-rapport.

Amper één op de drie stroomgebieden in de wereld kon 2024 “een normaal jaar” noemen. Alle andere gebieden kregen ofwel meer ofwel minder water dan normaal te verwerken – en dat al voor het zesde jaar op rij.

In Centraal- en West-Afrika, Kazachstan en Zuid-Rusland, Centraal-Europa, Pakistan en Noord-India, Zuid-Iran en Noordoost-China was het natter dan normaal. Ook waren er grote overstromingen in West-Afrikaanse bekkens – onder meer in Senegal, Niger en het Tsjaadmeer.

Grote delen van Zuid-Amerika en zuidelijk Afrika werden dan weer geteisterd door ernstige droogte. Er was een veel lagere afvoer dan normaal in belangrijke rivierbekkens, waaronder de Amazone, Paraná en Orinoco in Zuid-Amerika. In zuidelijk Afrika was dat het geval voor onder meer de Zambezi, Limpopo en Okavango-bekkens.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121287