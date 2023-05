Valoriseren door een snelweg te blokkeren

Valoriseren door de A12 te blokkeren: daarvoor heeft het Erkennen en Waarderen-programma waarschijnlijk nog geen apart vinkje. Toch stonden meer dan honderd wetenschappers afgelopen zaterdag op de A12 in Den Haag. In witte labjassen gekleed ondersteunden ze de brede eis van de actievoerders aldaar: stoppen met subsidies aan de fossiele industrie. “Dít is wat de wetenschap zegt.”

Met een brede coalitie trokken plaatselijke fracties van Scientist Rebellion naar Den Haag om de actie van Extinction Rebellion aldaar vanuit de wetenschap te steunen. “Vrijwel alle universiteiten zijn hier vertegenwoordigd”, vertelde Niels Debonne, onderzoeker bij het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU. Gevraagd waarom ze zo expliciet als wetenschappers aanwezig zijn, is Debonne helder. “De klimaatcrisis.”