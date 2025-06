Val van het kabinet dupeert huurders

Nu Geert Wilders ervoor gekozen heeft de stekker uit de coalitie te trekken, dreigt de beloofde huurbevriezing voor twee miljoen hurende huishoudens in de sociale huursector te verdampen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De huurder is de dupe van politieke spelletjes in de coalitie. Zij dreigen nu in plaats van een huurbevriezing opnieuw een enorme huurstijging te krijgen.’

Kom belofte aan huurders na

De Woonbond vindt dat de (voormalige) coalitie, die een huurbevriezing beloofde, alles op alles moet zetten die ook te leveren. Maar op zijn minst moet minister Keijzer voorkomen dat de gigantische huurstijging doorgaat. Winkels: ‘De coalitie heeft een enorme schuld uitstaan bij sociale huurders’.

Oproep aan minister Keijzer: voorkom huurexplosie

De Woonbond roept minister Keijzer op haar ministeriële bevoegdheid te gebruiken om de huurexplosie van 5% in de sociale huursector te voorkomen. Zij kan zelf dit percentage van de jaarlijkse huurverhoging verlagen. Op die manier is er geen wetswijziging nodig, hoeven verhuurders niet gecompenseerd te worden, maar wordt voorkomen dat huurders die een huurbevriezing is beloofd alsnog een gigantische huurstijging moeten betalen. Daarna gaat de Woonbond graag in gesprek over hoe komend jaar wél een huurbevriezing te realiseren met deze, of een volgende minister.