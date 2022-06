Vaarwel, vrouwenrechten

Nog een act op Glastonbury die demonstreerde tegen de staatsgreepachtige uitspraak van het VS Hooggerechtshof inzake abortus: Kendrick Lamar.

Godspeed heeft geen precies equivalent in het Nederlands: “vaarwel” dekt de inhoud, maar willen we God er bij hebben dan zou het “Ga met God” moeten worden. En dat is wat omslachtig en ongebruikelijk.

Godspeed for women’s rights

They judge you, they judge Christ



Saviour

Het Glastonbury Festival is in 1970 opgezet ter ondersteuning van de campagne tegen kernbewapening (CND), men hoeft er dus geen rechtse praatjes te verwachten. De BBC waarschuwt tegen de inhoud…

– Uitgelicht: videostill