Wilders niet vervolgd voor afbeelding op X/Twitter

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangiften geseponeerd die zijn gedaan naar aanleiding van een afbeelding die in augustus vorig jaar door Geert Wilders op X was geplaatst.

Volgens het OM is er “onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat de uitingen beledigend zijn over een groep mensen (artikel 137c Sr) dan wel aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen mensen (artikel 137d Sr).” Het door haat getekende gezicht van de moslima laat weinig aan de verbeelding over, maar volgens het OM kan de afbeelding verschillend worden uitgelegd (wat op zich natuurlijk wel klopt):

De afbeelding kan echter ook op andere manieren worden geïnterpreteerd. Zo zou de afbeelding kunnen worden begrepen als een manier van Wilders om het verschil in opvattingen van de PvdA en PVV over moslims en/of islamitische migranten te duiden. Ook kan de afbeelding worden begrepen als een uiting waarmee duidelijk wordt gemaakt wiens belangen Wilders zal vertegenwoordigen wanneer zijn politieke partij de verkiezingen wint. Bij deze interpretaties van de afbeelding heeft Wilders zich naar het oordeel van het OM niet schuldig gemaakt aan een discriminatoire uiting over een groep mensen wegens hun ras en/of godsdienst. Naast deze uitleg zijn er ook nog andere interpretaties mogelijk.

Het OM zegt best te begrijpen dat mensen door de afbeelding gekwetst worden, maar dat betekent nog niet dat er dus sprake is van strafbaar handelen: “Het OM begrijpt dat velen in de samenleving de uitingen onwenselijk of kwetsend vinden. De mate waarin uitingen onwenselijk of kwetsend zijn, is echter niet beslissend voor de vraag of er ook sprake is van strafbaar handelen. Het is de taak van het OM om dit laatste te beoordelen. Het OM ziet daar in dit geval onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor.”

Mocht jij een van diegenen zijn die aangifte heeft gedaan, dan kun je bij het gerechtshof een artikel 12 Sv klacht indienen. Je moet dan wel rechtstreeks belanghebbende zijn.

Bron: Openbaar Ministerie

Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212