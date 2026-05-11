Speel ik nog een rol in jouw leven? – Pete Dello-extravaganza deel 2

Barokpop is de aanduiding voor de muziek van The Honeybus, geen idee of het niet later bedacht is. Deze noodkreet is werkelijk door iedereen zo’n beetje gecoverd, Pete Dello en Roy Cane cried all the way to the bank dat het voor henzelf geen hit is geweest. Onovertrefbare voorbije-liefde-song. Wel te horen geweest op Caroline vlak voor ze uit de lucht gehaald werden.



Do I stil figure in your life?

Maar dit is wel een hit geweest, u zult het kennen.



I can’t let Maggie go

De groepsnaam is Lace, in 1973 is het opnieuw uitgebracht onder de naam Red Herring. De hulp van Radio Seagull werkte toen niet, maar in Nederland was dit een hit in 1969. Ooit had men smaak in NL.



I’m a gambler

Ook in 1973 uitgebracht, Honeybus weer bijeen met Pete Dello, maar neen. Hij moet wel gefrustreerd zijn geweest. Hij ruste in vrede.



For you

Spin-off van deze uitlui komt nog.

– Uitgelichte afbeelding: By Photographer A. Vente – FTA001010331 016 con.png Dutch TV programme Fenklup Beeld en Geluid Wiki, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58471317