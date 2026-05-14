Britse minister van Volksgezondheid stapt op, gaat mogelijk proberen Starmer te wippen + Update

Pyt van der Galiën

De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, heeft zijn ontslag ingediend. Mogelijk gaat hij de – voorzichtig gezegd – niet bijzonder populaire premier Keir Starmer uitdagen. Om Starmer uit te kunnen dagen moet Streeting gesteund worden door 81 Lagerhuisleden. Het is niet duidelijk of hij daadwerkelijk over die steun beschikt.

Labour leed tijdens de lokale verkiezingen vorige week een zware nederlaag, waarvan vooral het radicaalrechtse Reform profiteerde. De hele voormalige Red Wall (waar men vroeger vrijwel huis-aan-huis op Labour stemde) in het noorden van Engeland liep over naar Farage. Extra pijnlijk, omdat Starmer bij de meest recente parlementsverkiezingen de Red Wall juist heroverd had op de Conservatieven.

Sinds de verkiezingsnederlaag wordt de roep om het aftreden van Starmer steeds luider, maar de premier wil vooralsnog van geen wijken weten.

Streeting maakt weinig weinig kans tegen Starmer, maar dat ligt anders bij Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester. Mocht Burnham zich kandidaat stellen, dan zou hij volgens een peiling van LabourList kunnen rekenen op de steun van 61% van de leden van Labour.

Het probleem voor Burnham is dat hij een Lagerhuislid moet vinden dat bereid is zijn/haar zetel aan hem af te staan. Alleen Lagerhuisleden kunnen de partijleider uitdagen.

Bron: The Independent

Update:

 

Reactie Burnham:

Zware gok van Burnham. Maar áls hij wint, kan hij zeggen: “IK ben degene die Reform kan verslaan”.

Ook Farage heeft gereageerd:

Lachen met linksgekkie Zarah Sultana. Voor de sektariërs ben je natuurlijk nooit links genoeg:


 

 

 

