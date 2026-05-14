Britse minister van Volksgezondheid stapt op, gaat mogelijk proberen Starmer te wippen + Update

De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, heeft zijn ontslag ingediend. Mogelijk gaat hij de – voorzichtig gezegd – niet bijzonder populaire premier Keir Starmer uitdagen. Om Starmer uit te kunnen dagen moet Streeting gesteund worden door 81 Lagerhuisleden. Het is niet duidelijk of hij daadwerkelijk over die steun beschikt.

Labour leed tijdens de lokale verkiezingen vorige week een zware nederlaag, waarvan vooral het radicaalrechtse Reform profiteerde. De hele voormalige Red Wall (waar men vroeger vrijwel huis-aan-huis op Labour stemde) in het noorden van Engeland liep over naar Farage. Extra pijnlijk, omdat Starmer bij de meest recente parlementsverkiezingen de Red Wall juist heroverd had op de Conservatieven.

Sinds de verkiezingsnederlaag wordt de roep om het aftreden van Starmer steeds luider, maar de premier wil vooralsnog van geen wijken weten.

Streeting maakt weinig weinig kans tegen Starmer, maar dat ligt anders bij Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester. Mocht Burnham zich kandidaat stellen, dan zou hij volgens een peiling van LabourList kunnen rekenen op de steun van 61% van de leden van Labour.

Het probleem voor Burnham is dat hij een Lagerhuislid moet vinden dat bereid is zijn/haar zetel aan hem af te staan. Alleen Lagerhuisleden kunnen de partijleider uitdagen.

Bron: The Independent

Update:

🚨 BREAKING: Labour MP Josh Simons will resign to trigger a by-election in Makerfield to give Andy Burnham a route back to Parliament pic.twitter.com/Tv5LY40cn0 — Politics UK (@PolitlcsUK) May 14, 2026

Reactie Burnham:

🚨 BREAKING: Andy Burnham confirms he will seek to run for Parliament in Makerfield I can confirm that I will be requesting the permission of the NEC to stand in the Makerfield by-election. I grew up in this area and have lived here for 25 years. I care deeply about it and its… — Politics UK (@PolitlcsUK) May 14, 2026

Zware gok van Burnham. Maar áls hij wint, kan hij zeggen: “IK ben degene die Reform kan verslaan”.

Current Nowcast Model for Makerfield, following the news that Josh Simons MP is standing down in a bid to get Andy Burnham a seat in Parliament. pic.twitter.com/yUqXx7JV27 — Election Maps UK (@ElectionMapsUK) May 14, 2026

Ook Farage heeft gereageerd:

We look forward to the Makerfield by-election. Reform will throw absolutely everything at it. — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) May 14, 2026

Lachen met linksgekkie Zarah Sultana. Voor de sektariërs ben je natuurlijk nooit links genoeg:

Andy Burnham voted for the Iraq War, an illegal war that killed over a million people. As Health Secretary, he helped drive NHS privatisation. He joined Labour Friends of Israel, opposed BDS as “spiteful”, praised Israel as a “democracy”, and called the Balfour Declaration… https://t.co/ceBjp9kdgw — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) May 14, 2026





