Brandstichting COA Loosdecht, brandweer tegengehouden

Kunnen we dan nu eindelijk eens zeggen dat de grens bereikt is, en dat de eerstvolgende gewelddadige anti-AZC-demonstrant door een bataljon ME echt de héle weg naar het cachot toe geknuppeld wordt? In plaats van verontwaardigd gepruttel van ” Dit is onacceptabel, dit moeten we niet willen” etc. etc.

Bij de noodopvang van het COA te Loosdrecht werd brand gesticht met het gooien van vuurwerk terwijl er al vluchtelingen in het gebouw waren! En dat niet alleen, maar vervolgens werd getracht de politie maar ook de brandweer ervan te weerhouden het vuur te blussen.

Ik zeg: dat is poging tot doodslag en ik hoop dan ook dat de verantwoordelijken de bak ingedraaid worden en dat hun carrière, als daar al sprake van is, voorgoed voorbij is. Dit soort tuig dient permanent uit de samenleving verwijderd te worden.

Herinneren we ons de actie Ik Ben Woedend uit de vroege jaren negentig eigenlijk nog, een protestactie tegen een brandstichting te Solingen waar vijf Turkse mensen bij omkwamen? Dit kwam daar griezelig dichtbij, en wat zijn we ver verwijderd geraakt van die tijd waarin daar nog zo op gereageerd werd. Met dank aan het gestook tegen immigranten dat rond die tijd met Bolkestein begon, en daarna met graagte en succes door Fortuyn en Wilders overgenomen werd.

(Afbeelding: videostill NOS)