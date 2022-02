Vaarwel Sterrebos!

Terwijl overal de motorzagen al loeiden werd tegen 6 uur ’s avonds de laatste klimmer – Ed – op dinsdag 8 februari uit het Sterrebos gehaald. Met een extra hoge kraan omdat zowel de hoogwerker als de politieklimmers niet bij hem konden komen. Daarmee kwam een einde aan een bewogen dag die begon met de aankondiging van de Groene Sporenwolf dat ze na een miljoenendeal met autofabrikant VDL hun rechtszaak tegen de kap van het Sterrebos hadden ingetrokken. Onmiddellijk daarop kwam er een enorme politiemacht het bos ontruimen.

Ella de Beuk: ‘Wij zijn supertrots op de klimmers die zich tot het allerlaatste moment hebben ingezet om dit bijzondere bos met een hoge ecologische waarde te redden. Vanuit haar machtspositie speelde VDL de laatste maanden en weken iedereen tegen elkaar uit: werknemers tegen actievoerders en belangenorganisaties tegen milieu-activisten. Ze maakten in no time een ware vesting van het bos, daarbij bijgestaan door de politie, en kochten bezwaarmakers op (de manege) of om (de Groene Sporenwolf). Als je geld hebt, kun je alles maken, zo zijn ze dat gewend bij het miljardenbedrijf. Maar niet alles is te koop.’

Dankbaar

We hebben 12 dagen standgehouden, zo’n 25 actievoerders hebben één of meerdere nachten in een boom doorgebracht, en rond de 45 mensen zijn gearresteerd. Tientallen mensen zijn direct betrokken bij de organisatie van deze actie (media, keuken, logistiek, etc). En dan zijn er nog vele, vele mensen die ons gesteund hebben door spullen of geld te doneren, te helpen met allerhande taken, naar de demo’s te komen, brieven en mails te sturen of aandacht te vragen voor de actie op sociale media. We zijn overweldigd door alle steun, uit alle hoeken van het land en zeker ook uit Limburg.

Arrestaties en geweld

Alle gearresteerde klimmers zijn overgebracht naar het politiebureau in Maastricht en na 6 uur weer op vrije voeten gesteld. Eerder op de middag mishandelden politieklimmers een activist tijdens de aanhouding. Een video hiervan is op Twitter te zien. Tijdens de ontruiming werd de media strategisch op afstand gehouden.

Compensatiedeal

Red Het Sterrebos wijst de compensatiedeal voor het Sterrebos af. Tal van ecologen wijzen er met klem op dat het vervangen van een minstens 200 jaar relatief ongestoord gebleven ecosysteem niet mogelijk is. Dit type bos is steeds zeldzamer in Nederland en is vooral in Limburg te vinden. De kans dat later geconcludeerd gaat worden dat deze boskap ook juridisch onjuist was is redelijk groot. Evenals de kans dat VDL de door haar gewenste deal met Rivian – bouwer van elektrische SUV’s – niet krijgt en het bos voor niets gekapt is.

We hebben ook gewonnen

Is de bosbezetting zinloos geweest? Nee, zeker niet. Overal in Nederland worden bossen bedreigd. En mede dankzij het Sterrebos zijn steeds meer mensen bereid zich met hand en tand te verzetten tegen nog meer boskap. Ieder bedrijf, iedere projectontwikkelaar en andere potentiele natuurvernietiger is gewaarschuwd: je kunt niet zomaar een bos kappen. Wij zijn hier alleen maar sterker uitgekomen, met meer mensen, beter georganiseerd en getraind. En we zijn er klaar voor. In tijden van een klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis moeten we natuur uitbreiden. Wordt er weer een bos bedreigd? Wij gaan de boom in!

