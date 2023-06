Update: Palestijnen schieten vier kolonisten dood en maken vier gewonden bij de nederzetting Eli

UPDATED – Twee Palestijnse schutters hebben dinsdagmiddag bij de nederzetting Eli op de Westoever vier Israelische kolonisten doodgeschoten en vier anderen verwond, van wie één zeer ernstig, volgens een mededeling van de Israelische Mageen David Adom, de Israelische pendant van het Rode Kruis. De twee aanvallers stopten bij een benzinestation en stapten een hummus-restaurant binnen. Daar schoten zij hun slachtoffers neer. Bij het naar buiten gaan werd nog een man neergeschoten, maar daarop slaagden twee Israeli’s, die zich dichtbij bevonden, er in één van de schutters neer te schieten. De andere slaagde erin te ontkomen in een auto van één van de kolonisten.

Volgens het persbureau Al- Quds.com was de doodgeschoten man Muhannad Faleh Shehadeh (26) uit Urif bij Nablus. Hij was een vrijgelaten ex-gevangene en militant van Hamas. Zijn kameraad Khaled Sabah (24) ontkwam in een auto van een kolonist. maar werd gevolgd door leden van Yabad, een elite-eenheid van de Grenspolitie. Na twee uur werd hij in de buurt van Tubas gelokaliseerd en opYabad-wijze gearrresteerd, dat wil zeggen dat hij dood was en zijn hoofd, bost en armn vol kogels zaten. Bij de schietpartij raakte een andere Palestijn gewond. Ook Sabah kwam uit Urif. Beiden zaten indertijd in dezelfde gevangenis.

Van de vier gedode kolonisten is de identiteit intussen ook bekend: het zijn de 18-jarige Elisha Antman en de 63-jarige Ofer Feierman uit de nederzetting Eli, de 21-jarige Harel Masoud uit de nederzetting Yad Benyamin en de 17-jarige Nachman Mordof uit de nederzetting Ahiya. De Israelische minister van Defensie,Yoav Gallant, zal later op de avond een speciale bijeenkomst houden met stafschef Herzl Halevi en de chef van de Veiligheidsdienst Shin Bet, Ronen Bar. Minister Bezalel Smotrich zegde een kabinetsvergadering af omdat hij op de plek zelf wilde gaan kijken. En minister Ben Gvir van NationaleVeiligheid riep op tot een grote militaire actie en tot de hervatting van de ”politiek van de targeted assassinations” op de Westoever. Verder was er ook commentaar van de Hamas-beweging die het een reactie noemde op de Israelische misdaden van maandag (in Jenin) en de agressie tegen de Aqsa moskee.

De kolonisten gingen intussen over tot grootschalige vernielingen in Huwwara, ten zuiden, en Ben Furik ten oosten van Nablus. Diverse huizen en auto’s werden in brand gestoken, evenals bebouwde grond met de bedoeling dat het vuur zich zou uitbreiden. Van een een auto van journalisten werden de ruiten ingeslagen en de journalisten gemolesteerd, en ook een ambulance moest door de brandweer worden geblust. Diverse huizen werden ook aangevallen in Burin, ten zuiden van Nablus. Honderden kolonisten gooiden verder stenen naar Palestijnse voertuigen op diverse plaatsen op de Westoever terwijl overal soldaten toekeken,

Ondertussen werd bekend dat de 55-jarige Palestijn Nasser Saleh Sinan is overleden aan de verwondingen die hij ongeveer een maand geleden opliep tijdens een van de schietpartijen in Jenin. Sinan werd op 22 mei gewond aan het hoofd door scherven van een scherpe Israelische kogel aan het hoofd. Het antal Palestijnen dat door Israelisch geweld in 2023 werd gedood is nu gestegen tot 175.

Uitgelichte afbeelding: President of Israel Reuven Rivlin in mechina Bnei David – By Mark Neyman / Government Press Office, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37347640