Unicef: In tien jaar 3500 kinderen verdronken in Middellandse Zee

De afgelopen 10 jaar zijn naar schatting 3500 kinderen omgekomen of verdwenen tijdens een poging om via de centrale Middellandse Zee naar Italië over te steken. Dat blijkt uit de laatste schattingen van Unicef.

Op 18 april zal het tien jaar geleden zijn dat een catastrofale schipbreuk voor de kust van Italië meer dan duizend mensen het leven kostte, onder wie heel wat kinderen. Sindsdien zijn minstens 20.803 mensen omgekomen of verdwenen in de centrale Middellandse Zee, zegt kinderrechtenorganisatie Unicef. Maar veel schipbreukelingen op de gevaarlijke migratieroute vanuit Noord-Afrika hebben geen familie of blijven ongeregistreerd – waardoor het werkelijke aantal mensen dat sterft of verdwijnt waarschijnlijk veel hoger ligt. – Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet – 160729-N-EU999-004, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72204094