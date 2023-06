Uitnodiging persconferentie Extinction Rebellion

Datum: 20 juni 2023

Tijd: 12.00 – 12.45 uur

Locatie: Den Haag, Theresiastraat / Prins Clauslaan, boven de A12 tunnelbak

Op dinsdag 20 juni om 12:00 uur geeft Extinction Rebellion een persconferentie boven de tunnelbak van de A12 in Den Haag (hoek Theresiastraat en Prins Clauslaan). Sinds de A12-blokkade van 27 mei, waarbij 7500 mensen op en naast de A12 demonstreerden en 1587 mensen werden aangehouden, heeft de regering zich in hardnekkig stilzwijgen gehuld. Dat betekent dat er nog steeds jaarlijks tot wel 30 miljard euro fossiele subsidies[1] naar de vernietiging van een leefbare aarde gaan. Tijdens de persconferentie zal het StopFossieleSubsidies campagneteam van Extinction Rebellion daarom een aankondiging doen over de volgende stappen.

Bronnen

[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/belastingvoordelen-voor-fossiele-brandstoffen-nog-veel-groter

– Persbericht Extinction Rebellion