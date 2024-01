Uitnodiging A12 aankondiging Extinction Rebellion

Op maandag 8 januari om 12:00 uur houdt Extinction Rebellion een aankondiging boven de tunnelbak van de A12 (hoek Theresiastraat en Prins Clauslaan). Daarin zal XR nieuwe acties rond de A12 aankondigen, waarin een einde aan de fossiele subsidies geëist wordt. Het zal deze keer niet bij een blokkade van de A12 blijven en de eerste stap zet XR direct na de aankondiging.

Actievoeren werkt

Dankzij 35 A12-blokkades is het onderwerp fossiele subsidies op de agenda gekomen en heeft de Tweede Kamer op 10 oktober jongstleden een motie aangenomen waarin het demissionaire kabinet is gevraagd om scenario’s op te stellen voor de afbouw van de fossiele subsidies. Deze scenario’s hadden voor januari door het demissionaire kabinet moeten worden uitgewerkt, maar dit is niet gebeurd.

Een wetsvoorstel waarmee twee subsidies voor fossiele brandstoffen zouden worden beëindigd, is op 19 december door de Eerste Kamer verworpen. Ook door partijen die in de Tweede Kamer nog vóór het voorstel stemden (VVD en CDA). Het is daarmee duidelijk dat de politiek terugkrabbelt van haar beloftes en ervoor kiest om de klimaatcrisis te blijven voeden met 39,7 tot 46,4 miljard euro aan fossiele subsidies per jaar.

Nood

Dit terwijl de nood gigantisch is: in 2023 zijn meer dan 23 miljoen mensen slachtoffer geworden van enorme droogte in Kenia, Ethiopië en Somalië [1], waren er wereldwijd grote bosbranden die alleen in Chili al 270.000 hectaren natuur toetakelde [2] en nam het aantal doden naar aanleiding van klimaatrampen wereldwijd toe met 30% ten opzichte van 2022 [3].

Tijd voor actie

Het is daarom de hoogste tijd om weer in actie te komen en van de overheid te eisen dat er een eind komt aan de fossiele subsidies. Na 35 keer de A12 blokkeren voeren we de druk op en breiden we de actie(s) uit naar meerdere locaties. Daarom doet het campagneteam Stop Fossiele Subsidies van Extinction Rebellion een aankondiging over de volgende stappen. De eerste stap zetten we direct na de aankondiging.



Bronnen:

– Persbericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend