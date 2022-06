Uit de oude doos: de varkensstal van trekkerterrorist Mark van den Oever

Oud nieuws, maar we halen het nog even terug in het kader van onze campagne tegen de agro-industrie. FDF-leider Mark van den Oever blijkt niet alleen een terrorist, maar ook een dierenmishandelaar te zijn. Om onduidelijke redenen heeft de varkensstal van Neerland’s bekendste trekkerterrorist één Beter Leven ster. Uit onderstaande video van Ongehoord blijkt dat ófwel Van den Oever geen recht heeft op die ster ófwel dat hele keurmerk geen reet voorstelt. You choose.

uitgelichte afbeelding: Door No machine-readable author provided. Peng assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=841290