Twintig jaar na de internationale verontwaardiging treft acute crisis de kinderen in Darfoer opnieuw – maar de wereld kijkt nu weg

Twintig jaar na de wereldwijde verontwaardiging over de situatie in Darfoer zitten kinderen er opnieuw gevangen in een catastrofale crisis, zegt Unicef. Maar nu is er geen internationale aandacht, en veel minder hulp.

Het aanhoudende conflict in Soedan heeft grootschalig geweld, massale ontheemding en acute honger in heel Darfoer opnieuw aangewakkerd, waarschuwt Unicef. Opnieuw zijn huizen platgebrand, markten aangevallen, scholen en gezondheidscentra beschadigd of verwoest en gezinnen gedwongen om te vluchten.

Kinderen zijn het zwaarst getroffen door het conflict, zegt Unicef. Ze hebben geen toegang meer tot onderwijs en gezondheidszorg en kampen steeds vaker met ernstige ondervoeding, ziekte en geweld door gewapende strijdkrachten of groeperingen.

