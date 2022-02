Tweede Kamer komt met wet tegen ‘homogenezing’

De Tweede Kamer komt met een wetsvoorstel om therapieën die als doel hebben seksuele geaardheid te ‘genezen’ te verbieden.

Het wetsvoorstel wordt ingediend door regeringspartijen VVD en D66 en kan rekenen op de steun van PvdA, GL, SP en Partij voor de Dieren. De zes partijen beschikken in zowel Senaat als Tweede Kamer over een meerderheid.

Bij die zogenoemde conversietherapie wordt geprobeerd jongeren te genezen van hun seksuele geaardheid. Als het aan de indieners van het wetsvoorstel ligt wordt het aanbieden van conversietherapie voortaan bestraft met een maximale boete van 22.500 euro of een celstraf van een jaar.

Een Kamermeerderheid drong al in 2019 aan op een verbod, maar het kabinet wilde eerst ‘meer onderzoek doen’. Lees: CU en CDA waren tégen en Rutte had geen zin in gedonder binnen de coalitie. De Tweede Kamer is het getreuzel zat en komt nu eindelijk met een eigen wetsvoorstel.

Uiteraard zijn CDA, CU en SGP tegen, want God heeft zoals iedereen weet een hekel aan homo’s. Ook de PVV is tegen, want homo’s zijn alleen interessant als je er moslims mee kunt bashen. FVD was oorspronkelijk vóór, maar is inmiddels tégen. Baudet is wanhopig op zoek naar bondgenoten en denkt die te kunnen vinden onder radicale christenfundi’s.

Uitgelichte afbeelding: By Rory Finneren from Washington, DC – Act Up!, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17672281