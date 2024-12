Twee Russische tankers gezonken in de Zwarte Zee

In de Zwarte Zee zijn twee Russische olietankers tijdens een zware storm gezonken. Volgens de laatste berichten zijn tien van de opvarenden gered. Naar dertien opvarenden wordt nog gezocht. Vier bemanningsleden die zich benedendeks bevonden zijn waarschijnlijk verdronken.

10 sailors from the “Volgoneft-212” and “Volgoneft-239” tankers have been rescued. 13 are still at sea, and 4 missing crew members in the hold may have perished. Waves ripped the ships apart during the storm, mechanics had little chance of survival.

