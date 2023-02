Twee mannen opgepakt voor projecteren nazileuzen op Erasmusbrug

De politie heeft vanochtend twee mannen opgepakt die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij het projecteren van nazileuzen op de Erasmusbrug tijdens de afgelopen jaarwisseling.

Het gaat om een 34-jarige man uit Landgraaf en een 24-jarige man uit Zwijndrecht. De man uit Landgraaf wordt ervan verdacht ook betrokken te zijn geweest bij een soortgelijke projectie in Eindhoven, afgelopen week. De man uit Zwijndrecht is waarschijnlijk betrokken geweest bij een vergelijkbare actie in Alkmaar.

Bij een huiszoeking bij beide verdachten zijn laptops, een kruisboog en 3D-geprinte wapenonderdelen in beslag genomen. Lekkere jongens, dus.

De geprojecteerde teksten worden her en der als ‘discriminerend’ betiteld, maar ‘nazileuzen’ is waarschijnlijk een betere beschrijving. Zo werden o.a. de beruchte ’14 words’ van neonazi David Lane op de Erasmusbrug geprojecteerd: “We must secure the existence of our people and a future for white children”. Naast uiteraard de gebruikelijke lofredes op Zwarte Piet en het witte ras.

Uitgelichte afbeelding: By Dmitry Makeev – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90459763