Twee doden als gevolg van razzia in Nablus

Israelische militairen zijn in de vroege ochtend van maandag doorgedrongen in Nablus in het noorden van de Westoever waar ze razzia’s hielden in twee wijken. Ze waren op zoek naar twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een schietpartij in maart waarbij twee Israelische militairen gewond raakten. De eenheden werden beschoten en bekogeld met vuurwerk en schoten volop terug in de menigte. Daarbij raakten twee mannen ernstig gewond, die werden afgevoerd, de één naar het Rafidia-ziekenhuis en de ander naar het Nablus Speciality Hospital. Daar werd van beiden de dood vastgesteld. Ze werden later geïdentificeerd als Mohammed Abu Bakr en Mohammed al-Hallaq.

Twee families moesten worden geëvacueerd uit huizen die met traangas waren beschoten. Diverse huizen in de wijk Makhfiya en de Oude Stad liepen schade op doordat ze waren bestormd. Een ambulance werd beschadigd door een traangasgranaat, een man liep bijtwonden op aan zijn been doordat hij werd gebeten door een politiehond en 55 mensen moesten zich laten behandelen wegens ademnood na het inademen van een overmaat aan traangas.Twee mannen, Nidal Tabanga en Ezz Toeqan werden gearresteerd.

Door de dood van Abu Bakr en al-Hallaq is het aantal doden in 2023 door Israelisch toedoen gestegen tot 94 van wie 17 jonger dan 18, een 61-jarige vrouw en een jonge arts uit de plaats Houra in de Negev.

Ook verschenen op Abu’s blog

Uitgelichte afbeelding: By Bariş Çimen, working for VOA – https://www.amerikaninsesi.com/a/arap-ulkelerinden-israile-tepki/5883912.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105163589