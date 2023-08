Twee dode Palestijnen, drie gewonden en een droevige vergissing

Twee verschillende mensen zijn dinsdagavond gedood op twee verschillende plaatsen. In Ezariyya (Oost-Jeruzalem) werd bij de ingang van de nederzetting Ma’ale Adumim, die grotendeels is gebouwd op gestolen grond van Ezariyya, een man doodgeschoten door een lid van de grenspolitie die geen dienst had. De man had daarvoor zes mensen beschoten, van wie er twee ernstig gewond raakten: een 40-jarige en een 28-jarige man. De doodgeschoten man werd later door het Palestijnse ministerie van Gezondheid geïdentificeerd als de 20-jarige Mohannad Mohammed Suleiman Mazra’a uit Ezariyya.

Dezelfde avond werd bij al-Samou (ten zuiden van Hebron) de 15-jarige Mohammed Farid Shawki al-Za’arir door het leger doodgeschoten. De reden en de manier waarop dat gebeurde zijn totaal duister. Op sociale mcdia circuleerde een video waarop is te zien dat een burger met een wapen de wacht houdt bij iemand die op de grond ligt. De legerradio meldde dat de tiener probeerde een soldaat te steken met een mes en werd doodgeschoten door een officier. Omstanders zeiden dat een ambulance werd tegengehouden door militairen. En het Palestijnse ministerie van Gezondheid meldde dat Mohammed was doodgeschoten door de bezettingstroepen.

In Nablus werden dinsdag drie mensen gewond door kogels van het leger bij en bezoek van vrome Joden aan de Tombe van Yosef. Het leger kwam met een forse legermacht en twee bulldozers die met aarden wallen de Ammanweg afsloten. Natuurlijk braken er rellen uit waarbij een man in de onderbuik, een ander in de dij en een derde in zijn been werd geschoten, De troepen werden ook onder vuur genomen door onder meer de al-Quds-Brigade van de Islamitische Jihad, Verder moesten 35 mensen worden behandeld wegens benauwdheid door traangas.

Tenslotte werd dezer dagen de toedracht duidelijk van de beschieting van Fawzi Makhalfeh die op 22 juli werd gedood in een auto die door Sebastia reed. Het leger, dat meer dan 40 kogels afvuurde op de auto waarin Fawzi zat met metgezel die gewond raakte, zei dat hij een ”ramaanval” had willen uitvoeren. Het ware verhaal was echter dat het leger een hinderlaag had gelegd in Sebastia omdat iemand van de Islamitische Jihad werd verwacht. Die iemand zou rijden in een Škoda. Ongelukkigerwijze kwam Fawzi Makhalfeh echter iets eerder voorbij.

Ook in een Škoda ….