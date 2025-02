Trump’s oorlog tegen transmensen

Niet alleen migranten en Oekraïne zijn het slachtoffer van de ultrareactionaire/fascistische tsunami waarin de VS dreigt te verzuipen. Ook transmensen zijn de lul. Iedereen weet dat transen een grote bedreiging vormen voor Onze Normen En Waarden. Vandaar.

Als gevolg van een Executive Order (=presidentiële oekaze) van 20 januari 2025 moeten reizigers die de VS binnenkomen voortaan het geslacht “male” (mannelijk) of “female” (vrouwelijk) aangeven bij het aanvragen van een visum voor de VS. Het relevante geslacht is de geslachtsaanduiding van de aanvrager op het moment van geboorte. Reizigers die de geslachtsaanduiding “X” hebben of van wie de huidige geslachtsaanduiding afwijkt van hun geslachtsaanduiding bij geboorte, moeten contact opnemen met de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging van de VS in hun land van herkomst vóórdat ze het land binnenkomen, om te informeren naar de toepasselijke toegangsvereisten.

Het valt te vrezen dat dit niet de laatste keer zal zijn dat we hierover berichten. Sterk vermoeden: you ain’t seen nothing yet.

Uitgelichte afbeelding: By Elvert Barnes – https://www.flickr.com/photos/perspective/36903440822/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76656445