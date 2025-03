Trumps Groenland is gevaarlijk voor Nederland

Rutger Kuipers stuurt deze originele maar juiste overweging. De band tussen Denemarken en Groenland bestaat al acht eeuwen dus behoudens onafhankelijkheid met sterke band met Denemarken is er geen ander vooruitzicht voor dit grote weinig bevolkte land. Evenwel:

De ijskap van Groenland smelt steeds sneller. Uit satellietdata blijkt dat er veel meer is verdwenen dan gedacht. IJsbergen breken steeds vaker af en verdwijnen vervolgens in de oceaan, met alle ernstige gevolgen van dien (https://scientias.nl/groenland-blijkt-veel-meer-ijs-te-zijn-verloren-dan-gedacht-maar-de-zeespiegel-wordt-daar-niet-hoger-van/). We zijn bijzonder gevoelig voor de gevolgen van het smelten van de Arctische ijskap vanwege de bijdrage aan de stijging van het zeeniveau. Als gletsjer Groenland smelt, is Nederland er niet meer.

En nu bestaat het risico dat Trump, die het klimaatprobleem ontkent, het eiland zal overnemen. Maar nog erger is de reden waarom Trump het eiland nodig heeft.

Trump is geïnteresseerd in het verwerven van Groenland vanwege de zeldzame aardmetalen die mogelijk onder het ijsoppervlak verborgen zijn. Maar het mijnen van zeldzame aardmetalen is schadelijk voor het milieu. Als Trump Groenland krijgt, zal de winning van zeldzame aardmetalen het smelten van het ijs versnellen en dan zal Nederland sneller onder water lopen dan wetenschappers beseffen.

In zo’n situatie kunnen we niet gewoon kijken wat er gebeurt omdat het ons direct beїnvloedt. Als Groenland zich aansluit bij de Verenigde Staten kan dat fataal zijn voor Nederland. Als Denemarken, zoals Trump zegt, weinig aandacht besteedt aan Groenland dat geen deel wil uitmaken van het Koninkrijk Denemarken, waarom bespreken we dan niet over de overgang van het Koninkrijk Denemarken naar het Koninkrijk der Nederlanden? Dan kunnen we de Groenlanders meer vrijheid geven en krijgen onze wetenschappers meer mogelijkheden om de gletsjers te monitoren.